Опрос: проверка заданий стала основной трудностью для учителей РФ при работе онлайн

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Более 60% опрошенных учителей в РФ назвали проверку домашних заданий главной трудностью в процессе дистанционной работы, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, проведенного специалистами сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart", который разработан компанией Skyeng и издательством "Просвещение".

Респондентам задавали вопрос о том, с какими самыми большими трудностями им пришлось столкнуться во время проведения урока и проверки домашних заданий в дистанционном формате. Можно было выбрать от одного до 10 ответов.

"Учителя назвали проверку домашних заданий самой большой (60%) своей трудностью в процессе дистанционной работы, так как на это стало уходить намного больше времени, и они сталкивались с техническими трудностями. На втором месте (56%) - невозможность контролировать процесс восприятия учениками материала, так как дистанционный формат не позволяет видеть, чем заняты школьники во время занятия", - говорится в материалах.

Отмечается, что порядка 52% респондентов отметили пониженный уровень ответственности учеников, которые не восприняли онлайн-урок так же серьезно, как и традиционные занятия в школах. На то, что дети не справляются с возросшим объемом материала для самостоятельного изучения, указали 45% педагогов.

Кроме того, 43% опрошенных указали на проблему, связанную с получением выполненных домашних заданий от школьников, которые отправляли их учителям в разных форматах и по разным электронным каналам коммуникации; 42% опрошенных пожаловались на низкую мотивацию школьников к учебе. Порядка 40% сообщили о трудностях с наглядной демонстрацией учащимся материалов урока.

Согласно материалам, 36% опрошенных сообщили, что у них нет возможности вести индивидуальную работу с каждым учеником. Для 33% педагогов проблемой стало то, что дети не могли изолироваться от других членов семьи при дистанционном обучении. О технических проблемах во время проведения урока заявили 32% респондентов.

Об опросе

Опрос проведен во всех округах РФ в мае 2020 года, выборка составила 1200 респондентов, среди которых большинство (74%) - это учителя по основным предметам школьной программы, 28% опрошенных являются классными руководителями. Почти каждый десятый (11%) участник опроса - учитель младших классов. Меньше всего респондентов занимают должность завуча и директора - по 5% на каждый из вариантов.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля министерство рекомендовало регионам завершить обучение 1-8-х классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10-х классов - до 30 мая, 9-х и 11-х классов - до 5 июня.