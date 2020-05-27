Коста-Рика легализовала однополые браки

ТАСС, 27 мая. Легализация заключения однополых браков вступила в силу во вторник на Коста-Рике. Об этом сообщает местная газета El Mundo.

Издание отмечает, что 8 августа 2018 года Верховный суд республики признал неконституционной статью 14 Семейного кодекса страны, которая запрещала подобного рода союзы. Инстанция обратилась к парламенту с требованием принять законодательные нормы, которые бы признавали однополые браки. Отмечалось, что в случае, если до 26 мая 2020 года соответствующие законы не будут приняты, легализация автоматически вступает в силу с этого дня.

Коста-Рика стала первой в Центральной Америке страной, узаконившей однополые браки.