{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Коста-Рика легализовала однополые браки

Эта страна стала первой в Центральной Америке страной, узаконившей однополые браки

ТАСС, 27 мая. Легализация заключения однополых браков вступила в силу во вторник на Коста-Рике. Об этом сообщает местная газета El Mundo.

Издание отмечает, что 8 августа 2018 года Верховный суд республики признал неконституционной статью 14 Семейного кодекса страны, которая запрещала подобного рода союзы. Инстанция обратилась к парламенту с требованием принять законодательные нормы, которые бы признавали однополые браки. Отмечалось, что в случае, если до 26 мая 2020 года соответствующие законы не будут приняты, легализация автоматически вступает в силу с этого дня.

Коста-Рика стала первой в Центральной Америке страной, узаконившей однополые браки.

Теги
Коста-Рика
Пандемия коронавируса нового типа
Военные подготовили площадку для строительства медцентра в Каспийске
Всего военные выполнили работы по планировке территории общей площадью более 11,5 тыс. кв. м в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте
Читать полностью