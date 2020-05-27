В Приморье более 2 тыс. предприятий торговли и сферы услуг смогут возобновить работу

В Приморском крае второй день подряд наблюдается положительная динамика по количеству зараженных новым коронавирусом. За последние сутки выявлено 44 новых случая, при этом выздоровевших - 92.

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Предприятия торговли и бытового обслуживания в Приморском крае могут возобновить свою деятельность после приостановки из-за противоэпидемических мер, сообщает в среду пресс-служба правительства Приморского края. С 27 мая более 2 тыс. предприятий могут подавать заявки на начало работы.

"На основе рекомендаций Роспотребнадзора издано постановление губернатора Приморского края о частичном снятии ограничений на деятельность предприятий торговли и бытового обслуживания. Начиная с 27 мая, руководители предприятий розничной торговли непродовольственными товарами могут подавать уведомления в Министерство промышленности и торговли Приморского края о готовности возобновить свою деятельность. По словам главы Минпромторга Приморья Сергея Калитина, возобновить работу на первом этапе снятия ограничений смогут более 2 тыс. предприятий", - говорится в сообщении.

Речь идет о торговых точках с отдельным входом с улицы площадью торгового зала не более 400 квадратных метров включительно. При этом организациям необходимо обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, проводить обязательную термометрию, разместить в торговом зале кожные антисептики для посетителей, регулярно проводить дезинфекцию, обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра.

С начала пандемии в Приморье 1 779 человек заразились коронавирусом, темп прироста за последние сутки составил 2,54%. Показатель заболеваемости в Приморье на 100 тысяч населения - 97 человек. Большинство заболевших в Приморье - это контактные по родству.