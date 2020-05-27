Роскачество рекомендует родителям делать зарядку вместе с детьми

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Роскачество в период завершения пандемии коронавируса составило рекомендации о том, как разнообразить отдых с детьми, и, в частности, советует родителям делать зарядку вместе с детьми. Об этом говорится в сообщении организации.

"В первую очередь родителям нужно позаботиться о достаточной физической активности детей. Большинство детей не будут самостоятельно делать зарядку. А значит, взрослым, придется показывать пример - тренируемся вместе, выполняем упражнения, подходящие по возрасту", - отмечается в сообщении.

Говоря о прогулках в парках, Роскачество советует совершать их с те людьми, с которыми находятся в постоянном контакте. Также специалисты советуют не забывать о правилах безопасного загара: загорать в утренние и/или вечерние часы, не находиться под солнцем с 12 до 16 часов не стоит и использовать солнцезащитные средства. "Стоит избегать длительного пребывания на пляжах, где обычно много людей. Лучше прийти, искупаться, и сразу пойти гулять или поиграть в подвижные игры", - рекомендуют в организации.

По мнению экспертов, родителям школьников важно помнить, что физическая активность напрямую связана с умственным развитием. "Попросите ребенка рассказывать стихотворение и одновременно делать хлопки и притопы в его ритме. Учите его метко и далеко бросать какие-то предметы - кто дальше кинет шишку. Упражняйтесь в сохранении равновесия, например, попросите ребенка пройти по тонкой веревочке или линии, попробуйте вместе преодолеть невидимое препятствие, перепрыгивая воображаемый ров". - советуют эксперты.

В Роскачестве также напомнили, что в школьном возрасте важно регулярно тренировать мышцы спины, чтобы избежать искривления позвоночника. "Искривление начинается с сутулости, которая возникает, чаще всего, вследствие слабости мышц и отсутствия правильной привычки держать осанку. Здесь особенно важен период усиленного роста скелета - 8-10 лет. Сутулость может приобрести устойчивую форму и вылиться в искривление позвоночника, которое с трудом поддается консервативным видам лечения", - считают эксперты.

Витамин D

Как напомнили эксперты, многие родители переживают о том, достаточное ли количество витамина D в организме ребенка. Особенно в регионах с короткой продолжительностью светового дня или небольшим количеством солнечных дней в году. В Роскачестве подчеркнули, что решение об использовании таких препаратов должен принимать врач. Дозы его назначаются индивидуально и зависят от степени усвояемости организмом, в частности, от того, насколько нормально работает кишечник.

"Жирорастворимые витамины, а витамин D относится именно к ним, можно передозировать и получить нежелательные побочные эффекты. А если пациент нуждается (по уровню витамина D в сыворотке крови) в более высоких дозах, то прием стандартных доз не даст желаемого результата", - пояснили в Роскачестве. Эксперты также советуют уделить больше внимания свежим овощам, фруктам и ягодам и не забыть и о белках: мясо и рыба должны быть на столе ежедневно. Детям, склонным к полноте, к сладким фруктам нужно относиться с осторожностью: в них много быстрых углеводов.