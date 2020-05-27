Путин поздравил коллектив Российской национальной библиотеки с 225-летием со дня основания

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российской национальной библиотеки (РНБ) с 225-летием со дня основания. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Вы по праву можете гордиться своими предшественниками, которые внесли огромный вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия. Именно благодаря их подвижничеству и профессионализму, кропотливому неустанному труду РНБ является нашим бесценным национальным достоянием", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что квалифицированные специалисты библиотеки смогли создать современный и в высшей степени востребованный просветительский, исследовательский, информационный центр, а также соединить лучше традиции, которыми славится библиотека. Президент пожелал коллективу успехов и реализации планов.

Российская национальная библиотека основана 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. РНБ - федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ), находится в ведении Министерства культуры РФ. Первая государственная общедоступная библиотека России. По объему фондов является одной из крупнейших библиотек мира (входит в первую десятку, шестое место) и вторым в РФ книгохранилищем после Российской государственной библиотеки (РГБ, Москва).