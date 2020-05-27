Коэффициенты распространения коронавируса в России вернулись к снижению

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в среду вновь опустился ниже единицы и держится на отметке 0,97. В столице этот показатель снизился за сутки на 0,06 до 0,85, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коэффициент, отражающий темпы распространения инфекции, в России не превышает единицы на протяжении последних двух недель, а в Москве он уверенно держится ниже этой отметки с 11 мая.

Среди десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент оказался ниже единицы в семи субъектах РФ. Помимо Москвы это Подмосковье (0,95), Санкт-Петербург (0,93), Краснодарский край (0,97), Ростовская область (0,93), Калужская область (0,89) и Красноярский край (0,49). В Красноярском крае, где была отмечена крупная вспышка на золотодобывающем предприятии, коэффициент опустился до минимума за восемь дней. За последние сутки в регионы выявлено 142 новых случая.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.