Конституционный суд проверит статью УПК, запрещающую допрашивать присяжного как свидетеля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России проверит на соответствие основному закону страны норму Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которая запрещает допрашивать присяжных на суде как свидетелей и тем самым, по мнению заявителя, не дает вскрыть факт нарушения тайны их совещания. Суд принял соответствующее заявление, сообщается на сайте КС.

"Жалоба гражданина Р. А. Алиева на нарушение его конституционных прав положениями пункта 1 части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации принята к рассмотрению", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов обращения, которое имеется в распоряжении ТАСС, Руслан Алиев был приговорен Свердловским облсудом к отбыванию наказания в колонии в 2018 году. Его адвокат пытался обжаловать это решение в Верховном суде, указывая в жалобе, что при вынесении приговора была нарушена тайна совещания присяжных. В частности, по утверждению защиты, доступ в совещательную комнату имели посторонние лица, а судебный пристав якобы угрожал одной из присяжных исключением из коллегии за то, что она высказывает мнения, "идущие вразрез с обвинением".

Адвокат взял у присяжных объяснения с подтверждением нарушений, однако суд отказался рассматривать жалобу, сославшись на то, что статья 56 УПК запрещает допрашивать присяжного как свидетеля об обстоятельствах уголовного дела, которые стали ему известны, как участнику процесса. После этого осужденный обратился в КС.

По мнению Алиева, это нарушает конституцию, так как отказ от допроса присяжного по возможному нарушению на процессе создает "непреодолимое препятствие" для защиты подсудимого. По мнению заявителя, это также нарушает принцип равенства всех перед законом и судом, а строгость УПК "теряет всякий смысл" в случае, если подсудимый не может доказать факт нарушения на совещании присяжных.