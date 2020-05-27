Зампреда правительства Пензенской области лишили прав на вождение за передачу руля пьяному

ТАСС, 27 мая. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на полтора года за передачу права управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения. Об этом сообщил ТАСС представитель судебного участка № 5 Ленинского района Пензы.

"Назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права на управление транспортным средством на 1 год 6 месяцев", - отметила собеседница агентства. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как следует из данных картотеки судебного участка, Беспалов был привлечен по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ ("Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения").

В феврале 2020 года пензенские СМИ распространили видео, на котором инспекторы ГИБДД останавливают машину и отстраняют женщину, сидевшую за рулем, от управления транспортным средством. На видео был снят человек, похожий на зампредседателя правительства региона Валерия Беспалова, который в этот момент находился в машине.

Валерий Беспалов занимает должность заместителя председателя правительства Пензенской области с 2014 года. На своем посту он курирует деятельность Министерства промышленности региона и управления цифрового развития, информационных технологий и связи.