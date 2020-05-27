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Зампреда правительства Пензенской области лишили прав на вождение за передачу руля пьяному

Его также оштрафовали на 30 тыс. рублей

ТАСС, 27 мая. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на полтора года за передачу права управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения. Об этом сообщил ТАСС представитель судебного участка № 5 Ленинского района Пензы.

"Назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права на управление транспортным средством на 1 год 6 месяцев", - отметила собеседница агентства. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как следует из данных картотеки судебного участка, Беспалов был привлечен по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ ("Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения").

В феврале 2020 года пензенские СМИ распространили видео, на котором инспекторы ГИБДД останавливают машину и отстраняют женщину, сидевшую за рулем, от управления транспортным средством. На видео был снят человек, похожий на зампредседателя правительства региона Валерия Беспалова, который в этот момент находился в машине.

Валерий Беспалов занимает должность заместителя председателя правительства Пензенской области с 2014 года. На своем посту он курирует деятельность Министерства промышленности региона и управления цифрового развития, информационных технологий и связи.

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