Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 4 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом в Ростовской области превысило 4 тыс. человек, следует из данных федерального оперативного штаба, опубликованных в среду на портале стопкоронавирус.рф .

Количество зараженных в регионе увеличилось до 4 133 человек, за прошедшие сутки выявлено 203 случая. Число выздоровевших пациентов выросло до 1 441 человека. Умерли 34 человека.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу зараженных. 19 мая очаг распространения вируса был выявлен в Сальском психоневрологическом интернате, где работают 163 сотрудника и проживают 750 человек. По последним данным, в интернате инфицированы 408 человек, восьми из которых потребовалась стационарная медицинская помощь.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.