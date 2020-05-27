{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Все нуждающиеся в компьютерах школьники могут получить их за лето

К настоящему моменту в семьи для дистанционного обучения было передано более 300 тыс. единиц компьютерной техники

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют за лето обеспечить компьютерной техникой всех нуждающихся в ней российских школьников, сообщила в среду генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Пока планируем до 1 сентября [продлить программу по обеспечению школьников техникой для обучения]. Надеемся, что за летний период мы покроем 100% потребности в технике у детей из малообеспеченных семей", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что более 300 тыс. единиц компьютерной техники было передано безвозмездно в семьи для дистанционного обучения.

"Когда 15 марта учащиеся были переведены на домашнее обучение, возникли определенные сложности с обеспечением компьютерной техникой, особенно у малообеспеченных семей, там, где несколько ребят учится в школе. Более 300 тыс. единиц компьютерной техники было безвозмездно передано в семьи. При этом 20 тыс. учителей также были обеспечены соответствующей компьютерной техникой", - сказал министр.

Министерство вместе с Агентством стратегических инициатив и партией "Единая Россия" запустили акцию "Помоги учиться дома", чтобы помочь нуждающимся семьям и учителям, у которых нет необходимого оборудования, организовать дистанционное обучение.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
По всей Испании почтили минутой молчания память жертв пандемии
В королевстве начался 10-дневный национальный траур по жертвам коронавируса, это самый длинный по продолжительности траур в истории испанской демократии
Читать полностью