Все нуждающиеся в компьютерах школьники могут получить их за лето

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют за лето обеспечить компьютерной техникой всех нуждающихся в ней российских школьников, сообщила в среду генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Пока планируем до 1 сентября [продлить программу по обеспечению школьников техникой для обучения]. Надеемся, что за летний период мы покроем 100% потребности в технике у детей из малообеспеченных семей", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что более 300 тыс. единиц компьютерной техники было передано безвозмездно в семьи для дистанционного обучения.

"Когда 15 марта учащиеся были переведены на домашнее обучение, возникли определенные сложности с обеспечением компьютерной техникой, особенно у малообеспеченных семей, там, где несколько ребят учится в школе. Более 300 тыс. единиц компьютерной техники было безвозмездно передано в семьи. При этом 20 тыс. учителей также были обеспечены соответствующей компьютерной техникой", - сказал министр.

Министерство вместе с Агентством стратегических инициатив и партией "Единая Россия" запустили акцию "Помоги учиться дома", чтобы помочь нуждающимся семьям и учителям, у которых нет необходимого оборудования, организовать дистанционное обучение.