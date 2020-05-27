Nikkei: в Японии разработали тест на коронавирус с использованием слюны

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Японская компания "Симадзу", занимающаяся производством медицинского измерительного оборудования, разработала новый эффективный тест на коронавирус. При этом новинка более проста и безопасна в использовании, сообщает издание Nikkei Asian Review.

В основе нового способа лежит анализ слюны тестируемого с помощью ПЦР-реагентов. Забор мазков из носа и горла, обычно необходимый для тестирования на коронавирус с использованием метода ПЦР, может спровоцировать чих у пациента, что представляет угрозу здоровью медицинских сотрудников. Способ тестирования, разработанный японской компанией, исключает подобный риск. Кроме того, он позволит тестируемым самостоятельно сделать забор материала для анализа без опасений, что это может негативно повлиять на качество теста. Результаты проб становятся известны уже через 60 минут.

В начале мая Японская медицинская ассоциация обратилась с просьбой к Министерству здравоохранения страны изучить возможность проведения ПЦР-теста на коронавирус с помощью анализа слюны, а компанию "Симадзу" - проверить эффективность подобного способа. Как ожидается, японские органы здравоохранения одобрят использование нового теста уже в этом месяце.

Первоначально компания планировала ежемесячно производить 100 тыс. тестов. Однако на фоне ожиданий увеличения спроса на подобный анализ, которые подогреваются прогнозами второй волны распространения коронавируса, было принято решение увеличить производство до 600 тыс. тестов в месяц уже в июне.

По данным Университета Джонса Хопкинса в настоящее время в Японии зарегистрировано более 16 580 случаев заражения коронавирусной инфекции, выздоровели 13 612, умерли 830 человек.