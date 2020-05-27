Эксперт: онлайн-обучение не вытеснит другие форматы образовательной деятельности в вузах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Онлайн-обучение, на которое перешли образовательные организации России из-за угрозы коронавируса, не вытеснит другие форматы образовательной деятельности. После пандемии электронное образование займет полноправное место одного из направлений в системе обучения, сообщил в среду в региональном пресс-центре ТАСС ректор Санкт-Петербургского политехнического университета, академик РАН Андрей Рудской.

"Пандемия внесет свой вклад в формы деятельности университетов в будущем. Без сомнения, мы уже не вернемся на те некоторые платформы и площадки, которые у нас были годами насижены и отработаны, и, конечно же, онлайн-обучение станет одной из составляющих и полноправных систем обучения. Но мы, сообщество высшего образования, рассматриваем онлайн-обучение лишь как дополнительный вид образовательной деятельности, который позволит студентом освоить больший объем знаний в области профессиональной деятельности", - сказал Рудской.

По его словам, внедрение онлайн-обучения в систему лекционной деятельности, лабораторных работ позволит высвободить преподавателей и студентов от рутинной работы. По тем форматам, которые без вреда могут быть переведены на онлайн-обучение, у студентов появится больше свободного времени.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.