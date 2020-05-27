Комитеты Думы попросят кабмин ускорить предоставление данных о выплатах медикам

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду поручил главам думских комитетов по охране здоровья и по контролю и регламенту Дмитрию Морозову и Ольге Савастьяновой обратиться в правительство, чтобы ускорить предоставление нижней палате данных о ситуации с выплатами медицинским работникам.

"Давайте мы дадим поручение председателю профильного комитета Дмитрию Морозову, председателю комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьновой - коллеги, уточните информацию. Просьба к полномочному представителю правительства Александру Синенко также данный вопрос взять на контроль с тем, чтобы у нас была полная информация о ситуации, связанной с выплатами", - подчеркнул Володин.

С идеей ускорить процесс предоставления информации о выплатах выступил член думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Он напомнил, что на прошлой неделе депутаты приняли протокольное поручение комитету запросить в правительстве подробную информацию о выплатах медикам, работающим с инфицированными коронавирусом пациентами и с группой риска, объеме таких выплат, а также о средствах, которые заложены в бюджете на эти цели и которые доведены до регионов. Депутаты также поручили комитету Госдумы по охране здоровья запросить в правительстве информацию о закреплении в нормативных актах понятия "лиц группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией" и методики расчета выплат для таких медработников.

"Вновь проехал по регионам, картина такая - выплаты не получает подавляющее большинство медиков. И не потому, что деньги не доходят, а потому что министерство здравоохранения и правительство своими рекомендательными письмами отрезало большую часть медицинских работников от этих самых выплат. Поэтому вносится предложение, чтобы правительство в максимально короткие сроки предоставило нам ответ на протокольное поручение", - отметил Куринный.

По его словам, в трудовых коллективах сегодня растет напряжение, в результате чего "из благого дела - дополнительных выплат - можем получить протесты и недовольства".

Выплаты медикам

Согласно поручению президента PФ Владимира Путина, медицинские работники в апреле, мае и июне должны получать дополнительные выплаты.

Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. рублей в месяц.