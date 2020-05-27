Кондратьев: восстановление работы курортов Кубани в июне позволит поддержать туротрасль

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Запуск работы санаторно-курортной отрасли Краснодарского края со второй половины июня позволит оказать поддержку турбизнесу региона. Об этом в ходе сессии заксобрания Краснодарского края сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На прошлой неделе Кондратьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что при сохранении благоприятной эпидемиологической обстановки в крае будет рассмотрен вопрос об открытии пансионатов и отелей региона для туристов во второй половине июня. Кроме того, глава Кубани попросил Путина включить объекты санаторно-курортной отрасли в федеральный список системообразующих предприятий.

"Самая главная поддержка, если мы сможем во второй половине июня открыть не просто предприятия санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, а просто наш курортный бизнес. Но здесь от нас мало что зависит. Мы должны смотреть на динамику заражения коронавирусом, которая будет в крае", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что из-за ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, санаторно-курортная отрасль в регионе страдает сильнее остальных. В 95 % случаях на сегодняшний день у турбизнеса Кубани отсутствует прибыль.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. Возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов власти региона планируют с 1 июня, отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию. Власти региона 21 мая продлили действующий режим карантина до 6 июня, ограничительные меры с 23 мая снимают внутри муниципальных образований Краснодарского края, но они продолжают действовать на межмуниципальное сообщение.

По данным оперативного штаба региона, за текущие сутки в Краснодарском крае зафиксировано 80 новых случаев заражения. Всего за время пандемии число заразившихся на Кубани достигло 3506 человек. 2257 пациента выздоровели и выписаны из больниц, 29 человек умерли. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 36 пациентов.