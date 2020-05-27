Очаг коронавируса выявлен еще в одном ростовском психоневрологическом интернате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Очаг распространения коронавируса выявлен в психоневрологическом интернате в городе Зверево Ростовской области, сообщил на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции главный санитарный врач области Евгений Ковалев.

"[Зафиксирована] высокая доля вспышечной заболеваемости в формировании значительных темпов прироста заболеваемости. Это обусловлено в первую очередь эпидемиологическим неблагополучием в учреждениях, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, Сальском и Зверевском психоневрологическом интернатах, суммарная недельная заболеваемость в которых составила почти 50%", - сказал Ковалев.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, в интернате на постоянной основе находятся сотрудники Зверевской центральной районной больницы, которые оказывают помощь штатным медикам интерната.

19 мая в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области были введены карантинные меры в связи со случаем заражения коронавирусной инфекцией. Ранее Ковалев охарактеризовал ситуацию в интернате как достаточно сложную из-за пребывания большого количества людей в закрытом коллективе. В интернате инфицированы более 400 человек.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу зараженных. По последним данным, в Ростовской области выявлено 4 233 случая заражения коронавирусом, 1 441 человек выздоровел, 34 человека умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.