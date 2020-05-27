Около 100 медиков Петербурга получили компенсации за заражение коронавирусом на работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга перечислили денежные компенсации медицинским работникам, которые пострадали из-за заражения коронавирусом на работе, на общую сумму около 30 млн рублей. Выплаты получили 99 человек из числа самих сотрудников и членов их семей, сообщили в среду в пресс-службе администрации города.

"Единовременные выплаты уже получили 99 человек - заболевшие медики и члены семей погибших медработников, на общую сумму почти 30 млн рублей", - сказали пресс-службе. Там отметили, что сейчас в отношении более 600 пострадавших медицинских работников дополнительно приняты положительные решения комиссий учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга. Решение комиссии дает им право на получение компенсации. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда городского правительства 600 млн рублей для выплат пострадавшим врачам.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом более трех тысяч медицинских работников, в большинстве случаев заражение связано с исполнением профессиональных обязанностей. Восемь медиков умерли.

Согласно постановлению правительства города, медицинские работники, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи пациентам, имеют право на единовременную выплату. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

По последним данным, всего в Петербурге выявили 14 463 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 4 458 человек, умерли 158.