На севере Карелии посадили 36 тыс. сосен в память о погибших в Великую Отечественную войну

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 мая. /ТАСС/. Около 36 тыс. саженцев сосны высадили в рамках международной акции "Сад памяти", приуроченной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, на участке лесничества на севере Карелии, в 36 км от приграничного города Костомукши. Новые деревья посадили по финской технологии представители арендатора делянки - сотрудники лесопромышленного холдинга Segezha Group (АФК "Система"), сообщили ТАСС в среду в оргкомитете международной акции.

"На территории Костомукшского лесничества в 35 км от города Костомукша сотрудники Segezha Group высадили 36 тыс. саженцев сосны. На площади 18 га высажены сеянцы сосны с закрытой корневой системой. Отныне этот участок посадки с координатами 323 квартал Костомукшского лесничества будет в памяти местных жителей как "Сад Памяти", который высажен в честь 75-летия Победы", - сообщила представитель оргкомитета.

Сеянцы для "Сада памяти" в Костомукшском лесничестве вырастили также неподалеку от приграничного города Карелии - в тепличном комплексе деревни Вокнаволок. Семена адаптированы под северный климат и смогут прижиться в этих широтах. Кроме того, сам процесс высадки происходил по финской технологии с использованием специальной посадочной трубы. Ее устанавливают в подготовленную почву для создания лунки нужной глубины и ширины, после чего внутрь помещают сеянец.

"Через пять лет в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сегодняшние саженцы станут красивыми стройными соснами", - добавила собеседница агентства.

В рамках международной акции в Карелии уже высадили 167 тыс. саженцев сосны, ели, кедра, пихты, туи. "Сады памяти" появились в Питкярантском, Медвежьегорском, Прионежском, Олонецком, Лахденпохском, Пудожском, Сегежском, Кондопожском, Костомукшском и Суоярвском лесничествах. Всего в республике вырастят 300 тыс. новых деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Министерстве природных ресурсов Карелии.

Международную акцию "Сад памяти" проводит организация "Волонтеры Победы" совместно с Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта "Экология". Цель проекта - высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в период Великой Отечественной войны.