РНБ объявила о создании в Санкт-Петербурге ассоциации писателей и библиотек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) совместно с Союзом писателей Санкт-Петербурга учредила новую ассоциацию, нацеленную на развитие писательского и библиотечного сообщества. Об этом сообщил в среду генеральный директор РНБ Александр Вершинин, выступая на онлайн-форуме "Книжный мир в новой реальности".

"Пользуясь случаем, я хочу объявить, что совместно с Союзом писателей Санкт-Петербурга РНБ учреждает новую ассоциацию - "Инициатива писателей и библиотек", - сказал Вершинин на пленарном заседании онлайн-форума, приуроченного к общероссийскому Дню библиотек и 225-летию Российской национальной библиотеки.

Планируется, что ассоциация будет проводить встречи и обсуждения по темам сохранения и развития культуры, развивать корпоративное спонсорство, подавать заявки на гранты в сфере культуры и выстраивать взаимодействие с благотворительными фондами и реализовывать просветительские проекты, рассказал в ходе онлайн-форума главный специалист пресс-службы РНБ Андрей Тарасов.

"В сотрудничестве с Союзом писателей Санкт-Петербурга в Доме Крылова на Садовой, 20 мы уже начали организовывать встречи писателей с читателями. В марте состоялась встреча с писателями Михаилом и Сергеем Кураевыми. Такие встречи обязательно продолжатся. Мы планируем сделать Дом Крылова совместно с Союзом писателей точкой притяжения писателей Санкт-Петербурга и России", - сказал Тарасов, выступая на заседание секции "Национальные библиотеки" в рамках форума.

По его словам, другим важным направлением деятельности ассоциации будет эффективное управление объектами РНБ в поселке Бернгардовка Всеволожского района Ленинградской области и поселке Ольгино в Приморском районе Санкт-Петербурга. "Мы хотим вернуть в них жизнь. Это может быть место отдыха сотрудников библиотеки и членов их семей, это может быть культурно-досуговый центр. Мы сейчас работаем над концепцией", - добавил Тарасов.

"В перспективе ожидается выход ассоциации на рентабельность и получение в рамках уставной деятельности прибыли в интересах Российской национальной библиотеки", - сказал представитель РНБ.

О Российской национальной библиотеке

Российская национальная библиотека - первая государственная общедоступная библиотека России - основана 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. РНБ - федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ), находится в ведении Министерства культуры РФ. По объему фондов является одной из крупнейших библиотек мира (входит в первую десятку, шестое место) и вторым в РФ книгохранилищем после Российской государственной библиотеки (РГБ, Москва). По данным пресс-службы библиотеки, за 2019 год РНБ посетили более 700 тыс. читателей и около 10 млн удаленных пользователей, было выдано около 5 млн изданий и документов.