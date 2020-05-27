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Пандемия коронавируса нового типа

Фонд солидарности по реагированию на COVID-19 собрал $214 млн

Средства на приобретение лабораторных тестов, индивидуальных средств защиты и финансирование научно-исследовательской деятельности

ЖЕНЕВА, 27 мая. /ТАСС/. Фонд солидарности по реагированию на пандемию коронавируса собрал за последние два с половиной месяца $214 млн. Об этом заявил в среду на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Было собрано $214 млн от 400 тыс. компаний и частных лиц, в том числе $55 млн со стороны участников виртуального концерта "Весь мир: вместе дома", - отметил он. Эти средства, сказал Тедрос Аданом Гебрейесус, были направлены на приобретение лабораторных тестов, индивидуальных средств защиты и финансирование научно-исследовательской деятельности, в том числе для разработки вакцины.

При этом глава ВОЗ уточнил, что фонд солидарности по реагированию на пандемию коронавируса не связан с фондом ВОЗ, о создании которого было ранее объявлено в среду.

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