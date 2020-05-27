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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор дал рекомендации по организации детского отдыха

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по работе организаций отдыха и оздоровления детей - ведомство.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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