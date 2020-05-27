"Газпром нефть" помогла больнице Оренбурга купить оборудование для диагностики COVID-19

Современный компьютерный томограф повышает скорость выявления коронавируса, позволяя не только с максимальной точностью и за короткое время диагностировать болезнь, но и следить за динамикой ее развития для максимально эффективного лечения. Такое выкотехнологичное оборудование стоит несколько десятков миллионов рублей и далеко не каждая больница может позволить себе его приобрести.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Газпромнефть-Оренбург" помогла Оренбургской областной инфекционной больнице, где действует отделение по лечению пациентов с COVID-19, приобрести томограф - дорогостоящее оборудование для диагностики заболевания, оплатив значительную часть его цены. Об этом сообщает компания.

"С появлением томографа качество диагностики теперь у нас выйдет на новый уровень. Ведь компьютерная томография стала одним из главных инструментов распознавания COVID-19. Раньше нам приходилось транспортировать пациентов на КТ в другие клиники, теперь мы сами будем диагностировать пневмонию и следить за динамикой. А по окончании пандемии этот аппарат позволит нам более детально обследовать больных с пневмонией и ВИЧ", - сказал главный врач больницы Андрей Попов.

Современный медицинский аппарат приобретен в рамках корпоративной программы "Антивирус" "Газпром нефти". Ранее в рамках проекта компания бесплатно поставила партию средств медицинской защиты для врачей Оренбургской области: около 155 тыс. единиц защитных костюмов, медицинских масок, респираторов, специальных очков и экранов, перчатки и антисептики.

Кроме того, в апреле на станциях техобслуживания компании G-Energy Service в Оренбуржье началась бесплатная замена масла в машинах скорой медицинской помощи.

"Мы благодарны медикам Оренбуржья за их самоотверженный труд. В условиях пандемии успех в борьбе с COVID-19 в значительной степени зависит от их профессионализма. Не менее важно и наличие качественного современного оборудования, а также создание максимально комфортных условий для работы тех, кто, рискуя своей жизнью, спасает людей. Уверен, что приобретение компьютерного томографа поможет нашим врачам в их ответственном труде и станет вкладом в борьбу с коронавирусом. Мы будем и в дальнейшем поддерживать наших медиков", - сказал генеральный директор "Газпромнефть-Оренбург" Евгений Загребельный.