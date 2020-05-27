В Хорватии разрешили собрания свыше 40 человек

ЗАГРЕБ, 27 мая. /ТАСС/. Национальный штаб гражданской защиты Хорватии в среду отменил запрет на проведение общественных собраний с числом участников свыше 40, их разрешено проводить при соблюдении социального дистанцирования.

"Национальный штаб продолжил смягчение [ограничительных] мер, - сообщило хорватское телевидение HRT. - Таким образом на сегодняшний день возможны публичные собрания для более чем 40 человек, но с соблюдением рекомендаций Национального института общественного здоровья".

С 29 мая Национальный штаб гражданской защиты снимает ограничения по числу присутствующих на похоронах и на свадебных церемониях. Спортивные соревнования можно проводить на открытом воздухе с 30 мая, но без зрителей, а в закрытых помещениях они будут разрешены с 13 июня.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. К настоящему времени в стране зарегистрировано 2 244 заболевших, 2 047 человек выздоровели, 101 пациент умер.

С 27 апреля в стране постепенно смягчаются карантинные меры. Возобновлена работа общественного транспорта, библиотек, музеев, рынков, магазинов, в том числе книжных и вещевых. 4 мая национальные власти перешли к осуществлению второго этапа, в рамках которого в полном объеме восстановлена деятельность государственной и частной систем здравоохранения. При строгом соблюдении эпидемиологических мер открылись салоны красоты и парикмахерские. С 11 мая запущен третий этап послабления мер: возобновили работу кафе, рестораны и торговые центры, частично - школы и детские сады, доступны междугородные автобусные и авиаперевозки, открыты границы.