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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ не подтверждают гипотезу, что перенесший коронавирус человек защищен от COVID-19

В организации отметили, что пока данных недостаточно и исследования продолжаются
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЖЕНЕВА, 27 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не может подтвердить гипотезу о том, что человек, ранее перенесший один из видов коронавирусной инфекции, защищен от COVID-19 (вызываемого новым коронавирусом заболевания), но надеется на то, что иммунный ответ есть. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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"Что касается перекрестной защиты, то разумеется, есть некоторая доказательная база о возможности иммунного реагирования в случае, если человек ранее перенес другой вид коронавирусного заболевания", - указал эксперт.

"Но пока данных недостаточно. Исследования продолжаются. Эта информация важна и дает нам надежду на то, что будет иммунная реакция, которая позволит обеспечить защиту от COVID-19 в долгосрочной перспективе. Это также будет полезно для создания вакцины", - подчеркнул он.

 

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