Комиссия Думы 28 мая обсудит распространение в зарубежных СМИ фейков о коронавирусе в РФ

Ранее в Думе заявили, что считают недопустимой публикацию в The New York Times и Financial Times недостоверных материалов о занижении смертности от коронавируса в России