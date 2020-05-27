Комиссия Думы 28 мая обсудит распространение в зарубежных СМИ фейков о коронавирусе в РФ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ на заседании в четверг обсудит распространение иностранными СМИ недостоверных материалов о России, в том числе о ситуации с коронавирусом.

"На заседании планируется обсудить выявленные в ходе мониторинга факты распространения в зарубежных СМИ недостоверной информации о России, в том числе в связи с пандемией коронавируса, а также законодательные инициативы комиссии, направленные на создание дополнительных мер по противодействию вмешательству во внутренние дела России", - сообщили в среду в пресс-службе председателя комиссии Василия Пискарева.

Ранее депутат заявил, что считает недопустимой публикацию в The New York Times и Financial Times недостоверных материалов о занижении смертности от коронавируса в РФ. Пискарев отмечал, что депутаты попросят МИД принять меры в отношении журналистов изданий вплоть до лишения их аккредитации в РФ.