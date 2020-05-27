Режим повышенной готовности в Севастополе сохранится до конца июня

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный для борьбы с коронавирусом, сохранится в Севастополе по меньшей мере до конца июня, так как он позволяет вводить меры для контроля эпидемиологической обстановки, сообщил в среду в эфире местного канала "Севастопольское телевидение" врио губернатора Михаил Развожаев.

Режим ввели в марте, согласно принятым документам, он действует до 31 мая.

"Повышенная готовность точно будет продлена до июня, потому что этот режим позволяет обеспечивать особые условия въезда в город. На июнь точно он продолжается, до конца месяца", - сказал Развожаев, отметив, что действие режима предполагает соблюдение специальных предписаний, в частности, ношение масок.

Он уточнил, что режим повышенной готовности будет сохраняться до тех пор, пока необходимо контролировать эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса.

Автобусные рейсы возобновятся в июне

Развожаев также сообщил, что автобусные рейсы из Севастополя за пределы Крымского полуострова планируется возобновить в июне.

Все автостанции города не работают с 1 апреля. Автовокзал Севастополя возобновил работу с 25 мая, но пока рейсы выполняются в пределах Крымского полуострова. При этом с 15 июня власти намерены официально открыть город для туристов.

"С 1 июня мы планируем запустить въездное тестирование, значит, с 1 числа и автовокзал полноценно заработает", - сказал Развожаев.

Он пояснил, что до этого момента всех приезжающих в Севастополь отправляют на обязательный двухнедельный карантин в обсерватор. Быстрая проверка на коронавирус позволит отказаться от обязательного помещения в обсерватор.

По информации правительства города, всего в Севастополе были заражены новой коронавирусной инфекцией 160 человек, выздоровели 121, умерли трое. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли.