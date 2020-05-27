Власти Липецкой области сохранят некоторые ограничительные меры в регионе после 31 мая

ТАСС, 27 мая. Власти Липецкой области намерены сохранить часть ограничительных мер, ранее введенных в регионе из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Так, сохранится масочный режим, останутся закрыты парки, торговые центры и вещевые рынки, сообщил в среду на заседании оперативного штаба губернатор Игорь Артамонов.

"После 31 мая точно останется масочный режим. Возможно, сохраним режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Ситуация не прекрасная, но и не ужасная. Каждый день фиксируется около 70 заболевших", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Артамонова.

Губернатор отметил, что также после 31 мая не будут открыты для посетителей торговые центры, вещевые рынки. "Будем следить за развитием ситуации и будем принимать дальнейшие решения", - добавил он.

По словам главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева, пока в регионе наблюдается прирост заболеваемости за счет "семейных очагов и появления новых случаев на некоторых промышленных предприятиях". "Если не будет новых очагов или взрывного роста, ситуация изменится в лучшую сторону", - сказал Бондарев.

В Липецкой области, по данным на 27 мая, зарегистрировано 1 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 72 - за последние сутки. Всего за время пандемии 588 человек выздоровели, пятеро умерли.