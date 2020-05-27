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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Липецкой области сохранят некоторые ограничительные меры в регионе после 31 мая

Глава региона Игорь Артамонов не исключил, что режим самоизоляции может сохраниться для людей старше 65 лет

ТАСС, 27 мая. Власти Липецкой области намерены сохранить часть ограничительных мер, ранее введенных в регионе из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Так, сохранится масочный режим, останутся закрыты парки, торговые центры и вещевые рынки, сообщил в среду на заседании оперативного штаба губернатор Игорь Артамонов.

"После 31 мая точно останется масочный режим. Возможно, сохраним режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Ситуация не прекрасная, но и не ужасная. Каждый день фиксируется около 70 заболевших", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Артамонова.

Губернатор отметил, что также после 31 мая не будут открыты для посетителей торговые центры, вещевые рынки. "Будем следить за развитием ситуации и будем принимать дальнейшие решения", - добавил он.

По словам главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева, пока в регионе наблюдается прирост заболеваемости за счет "семейных очагов и появления новых случаев на некоторых промышленных предприятиях". "Если не будет новых очагов или взрывного роста, ситуация изменится в лучшую сторону", - сказал Бондарев.

В Липецкой области, по данным на 27 мая, зарегистрировано 1 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 72 - за последние сутки. Всего за время пандемии 588 человек выздоровели, пятеро умерли.

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РоссияЛипецкая областьПандемия коронавируса нового типа
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