Летний отдых в детских лагерях Калужской области в 2020 году будет бесплатным

ТАСС, 27 мая. Отдых в детских лагерях Калужской области летом 2020 года будет бесплатным. Благодаря сокращению продолжительности смен отдохнуть смогут 15 тыс. детей, сказал врио главы региона Владислав Шапша во время пресс-конференции в среду.

"Мы всегда рассчитываем на три смены, и количество детей, которые должны отдохнуть, оно всегда определенное, а теперь это все сократится на месяц. Я думаю, что можно это предложение реализовать, можно сократить смены до двух недель, чтобы все успели отдохнуть. Если мы это сделаем, то тысяч 15 школьников у нас смогут отдохнуть. Еще одно предложение, оно буквально с колес - у нас образуется определенная экономия средств [в бюджете Калужской области] в связи с этим и, я думаю, будет правильным направить эти средства на то, чтобы отдых в этом году в тех лагерях, которые мы организуем, для всех детей был бесплатным", - сказал он.

Планируется, что летняя оздоровительная кампания начнется на месяц позже, 1 июля, и только после разрешения регионального управления Роспотребнадзора. Особое внимание при формировании списков отдыхающих будет уделяться детям медиков, социальных работников, ребятам из тех семей, где родители потеряли работу, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

К 27 мая в Калужской области выявлено 3 653 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 1 123 человека выздоровели, 29 умерли.