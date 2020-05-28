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Пандемия коронавируса нового типа

Группа московских врачей прибыла в Читу для борьбы с коронавирусом

Специалисты также привезли в регион средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медоборудование и лекарственные препараты

ЧИТА, 28 мая. /ТАСС/. Бригада московских врачей прибыла в Читу для помощи в лечении жителей с коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Забайкалья.

Накануне президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. Путин отметил, что, в первую очередь, эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкалье.

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"В составе бригады в Читу прибыли шесть человек - хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра - которые имеют большой опыт работы в моногоспиталях федерального центра. По поручению президента они привезли средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медоборудование, лекарственные препараты", - говорится в сообщении.

Предполагается, что московские специалисты останутся в Забайкалье две недели.

Ранее в Читу также прибыла сводная группа Минздрава РФ, чтобы изучить причины быстрого роста числа зараженных и выработать рекомендации с целью замедлить распространение коронавируса.

Согласно последним данным, в Забайкалье выявлен 991 зараженный коронавирусом, 447 человек выздоровели, скончались 17 пациентов. До 8 июня на территории региона продлены ограничительные мероприятия.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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