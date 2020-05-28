{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ФСБ заявили о сохраняющихся рисках проникновения террористов в Россию

Это характерно для казахстанского, украинского и кавказского направлений, рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Риски проникновения в Россию участников международных террористических организаций сохраняются. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

"Сохраняются риски незаконного проникновения на российскую территорию членов международных террористических организаций, контрабандного перемещения через границу религиозно-экстремистской литературы, незаконного оборота оружия и боеприпасов", - сказал он.

По его словам, эта противоправная деятельность характерна для казахстанского, украинского участков границы, а также кавказского направления.

Кулишов сообщил, что в рамках противодействия террористической угрозе на границе выявлено более 1,1 тыс. лиц с признаками причастности к террористической и экстремистской деятельности. При ввозе в Россию обнаружено и задержано около 200 экземпляров экстремистской литературы.

Теги
Россия
Сквер Михалыча. Как житель Перми превратил пустырь в парк
Владимиру Кормщикову на днях исполнилось 80 лет. Он загружает в тачку чернозем на площадке за гипермаркетом "Лента" в спальном районе Перми — Парковом. Это место в его честь жители окрестных домов называют "сквер Михалыча". Это теперь здесь официально сквер, а раньше был пустырь, и создает он этот сквер своими руками уже 20 лет
Читать полностью