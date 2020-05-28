Погранслужба исключила некоторые объекты туризма из пограничных зон

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Большинство объектов туризма, расположенных в приграничных районах России, исключено из пограничных зон, а условия посещения таких зон, в том числе иностранцами, смягчены. Об этом в интервью ТАСС ко Дню пограничника рассказал первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

"Начиная с 2012 года Пограничной службой осуществляется корректировка пределов пограничной зоны с целью исключения из нее туристических объектов. В первую очередь такая работа проведена на Северном Кавказе, - отметил он. - В настоящее время большинство объектов туристского комплекса, находящихся на территории приграничных субъектов Российской Федерации, исключены из пограничной зоны. С развитием туристического сервиса данная работа не прекращается".

Так, 19 февраля Минюст зарегистрировал приказ ФСБ России о пределах пограничной зоны на территории Краснодарского края, которым практически все объекты туристско-спортивного горно-климатического комплекса "Газпрома" в поселке Красная Поляна выведены из пограничной зоны. Аналогичная работа проводится совместно с органами власти Чечни, Ингушетии и ряда других приграничных субъектов. А на черноморском побережье Краснодарского края и Крыма, где наиболее развита санаторно-курортная инфраструктура, пограничная зона вообще не установлена.

Кроме того, напомнил Кулишов, правила пограничного режима, утвержденные приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года, "дают право посещать туристические объекты, находящиеся вблизи государственной границы, исключение которых из пограничной зоны не представляется возможным (санатории и дома отдыха, альпинистские маршруты с конечной точкой вблизи государственной границы), без оформления пропуска в пограничную зону при наличии договора о реализации туристского продукта".

Сроки выдачи пропусков в пограничную зону иностранным гражданам сокращены с 60 до 30 дней. Новые правила позволяют иностранцам при следовании транзитом через пограничную зону делать остановки для пользования услугами объектов дорожного сервиса и транспортной инфраструктуры (гостиницы, кемпинги и т. д.) без оформления пропуска в пограничную зону. "Считаем, что деятельность пограничников не препятствует развитию туризма в приграничье, а создает дополнительные условия, обеспечивающие безопасность отдыхающих", - отметил Кулишов.