Жители Амстердама требуют освободить центр города от объектов секс-индустрии

ГААГА, 28 мая. /ТАСС/. Центр Амстердама должен быть избавлен от объектов секс-индустрии, а продажа легких наркотиков в городе должна быть разрешена только подданным королевства. С такими требованиями, как сообщают местные СМИ, выступило объединение организаций, представляющих интересы жителей города.

В ближайшее время, согласно сделанным ранее заявлениям, мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема должна опубликовать свое видение развития туризма в городе. Инициаторы упомянутых требований решили сыграть на опережение и представили свои предложения на этот счет. "Пандемия коронавируса отчетливо показала, что центр Амстердама, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, превратился в парк развлечений", - говорится в подготовленном активистами обращении.

"Только сейчас мы осознаем, как много нам пришлось принести в жертву в пользу дешевого туризма и секс-индустрии, - приводит информационный портал DutchNews слова одного из горожан. - Оказывается, это такая красивая часть города. Я бы хотел здесь снова поселиться, если бы она всегда оставалась такой, как сейчас".

Авторы требований заявили о необходимости восстановления баланса между интересами горожан, компаний и гостей. "Ориентация исключительно на туризм делает городскую экономику крайне уязвимой, создает слишком много низкооплачиваемых рабочих мест с низкой гарантией сохранения занятости", - говорится в обращении.

Активисты призывают власти к введению запрета на кратковременную сдачу жилья в аренду и к закрытию нелегальных отелей. Они выступают за то, чтобы кофешопы, где продаются легкие наркотики, были открыты только для местных жителей; за ограничение числа проводимых в городе музыкальных фестивалей и за запрет таких развлечений, как пивные велосипеды и гироскутеры. Кроме того, они требуют сокращения числа доставляемых в столицу туристов и прекращения продажи алкогольных напитков в небольших магазинах.