Режим самоизоляции в Хабаровском крае продлили до 10 июня

ХАБАРОВСК, 28 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края продлили режим самоизоляции в регионе, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции до 10 июня. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время прямого эфира в Instagram.

"Режим самоизоляции будет продлен до 10 июня. Меры должны будут соблюдаться безукоризненно", - сказал Фургал.

Ранее сообщалось, что режим будет действовать до конца мая.

Фургал сообщил, что необходимо будет соблюдать масочный режим в общественных местах, магазинах, в общественном транспорте. Сейчас закрыты школы, университеты, детские сады.

"Если все будет хорошо, детские сады будут открыты после 10 июня", - сказал Фургал. Сейчас в крае в садах работают дежурные группы.

В крае с начала пандемии зарегистрировали 1 827 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 67 новых случаев. 803 человека выздоровели, 10 пациентов умерли. На лечении сейчас находятся свыше 1 тыс. пациентов.