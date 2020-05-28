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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму выздоровели 195 пациентов с коронавирусом, более половины всех заразившихся

Всего в регионе зафиксирован 361 случай заражения

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Более 50% заразившихся новым коронавирусом выздоровели в Крыму с момента выявления первого случая инфекции на полуострове, общее число вылечившихся достигло 195. Об этом сообщил в четверг на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"На текущий период в республике зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 195 человек", - написал Аксенов.

За сутки в Крыму зарегистрировали шесть новых случаев, четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга, добавил Аксенов.

Из 361 зарегистрированного в Крыму случая заражения 26 были завезены из-за границы, 74 - из субъектов РФ и выявлены по контакту с этими людьми, 248 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 - при лабораторном скрининге здоровых людей.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСевастопольПандемия коронавируса нового типа
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