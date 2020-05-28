В США из-за коронавируса умерли более 100 тыс. В Бразилии заразились свыше 400 тыс.

Многим переболевшим COVID-19 плохо и после выписки. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

Рекордный суточный рост числа инфицированных - почти 20,6 тыс. человек - отмечен в Бразилии. Общее количество заразившихся коронавирусом в крупнейшей стране Южной Америки превысило 400 тыс. человек.

Индия, где общее количество инфицированных превысило 158 тыс. человек, практически сравнялась по этому показателю с Турцией, занимающей восьмую строчку в списке стран, наиболее затронутых коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. из них умерли.

Американский эпицентр

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей США, в стране из-за коронавируса умерли 100 047 человек - это самый высокий в мире показатель. Соединенные Штаты лидируют и по общему количеству заразившихся - почти 1,7 млн человек.

Бразилия из-за рекордно высоких темпов распространения инфекции в считанные дни вышла на второе место в мире по количеству инфицированных: к настоящему времени в стране выявлено почти 412 тыс. случаев заражения. За минувшие сутки в стране зарегистрировано более тысячи летальных исходов, общее количество умерших достигло 25,6 тыс. человек. По этому показателю Бразилия быстро догоняет Испанию и Францию, которые занимают соответственно пятую и четвертую строчку в списке стран с наиболее высоким числом летальных исходов.

Высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Мексике: за минувшие сутки выявлено более 3,4 тыс. новых случаев заражения, 463 человека умерли. Общее число летальных исходов составило почти 8,6 тыс., а количество заразившихся превысило 78 тыс. человек. При сохранении таких темпов Мексика, перед ней Перу и Канада, может вскоре обогнать по количеству инфицированных Китай, где с момента самой первой вспышки коронавируса в конце прошлого года зарегистрировано около 83 тыс. случаев заражения.

В целом Америка остается эпицентром пандемии коронавируса: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на этот регион приходится почти половина от общемирового количества инфицированных, а суточные темпы роста числа заразившихся значительно выше, чем в Европе и Азии.

Рост в Индии

В Азии самые высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Индии: за минувшие сутки там выявлено более 6,5 тыс. заразившихся коронавирусом, а их общее количество превысило 158,3 тыс. человек. Число умерших возросло за 24 часа на 194 человека и составило 4 531.

С 21 мая ежесуточный рост числа заболевших в Индии превышает 6 тыс. человек. По количеству инфицированных Индия практически догнала Турцию (почти 158,8 тыс. человек по данным ВОЗ на 27 мая).

О локальной вспышке коронавируса сообщили в четверг власти Южной Кореи: там за сутки выявлено 79 новых случаев инфицирования, что стало самым высоким показателем за последние два месяца. По данным властей, всплеск заболеваемости вызван нарушением карантинных требований в логистическом центре крупнейшего южнокорейского интернет-магазина Coupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо.

В Китае, по данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения, за прошедшие сутки в материковой части страны выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией, летальных исходов не зафиксировано.

Британская программа

Страны Европы на фоне заметного снижения темпов распространения инфекции продолжают массово ослаблять карантинные меры и постепенно открывают границы внутри Шенгенской зоны, которые были временно закрыты из-за пандемии коронавируса. При этом в большинстве стран в качестве меры предосторожности сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски в общественных местах.

Как заявила министр экологического перехода Франции Элизабет Борн, ношение масок в общественном транспорте необходимо сохранять до тех пор, пока не появится вакцина от коронавирусной инфекции. Франция занимает десятое место в мире по количеству заразившихся (142,7 тыс. человек) и четвертое - по числу умерших (почти 28,6 тыс. человек).

В Британии с четверга начинается реализация новой государственной программы по борьбе с распространением коронавируса: власти станут отслеживать контакты заразившихся, чтобы выявлять возможные цепочки инфицирования. Одним из ключевых элементов программы Test and trace ("Тестировать и отслеживать") должно было стать специальное приложение для мобильных телефонов, однако пока оно не готово для массового внедрения, поэтому отслеживать возможные цепочки заражения пока будут в ручном режиме, к этой работе готовы приступить 25 тыс. человек, набранных за последний месяц.

Согласно новым правилам, любой человек в Великобритании, у которого анализы подтвердят заражение новым коронавирусом, будет обязан предоставить властям подробный отчет о том, с кем он находился в тесном контакте за последнюю неделю. Этим людям по телефону или СМС сообщат, что они должны самоизолироваться на 14 дней и заказать проведение анализа на коронавирус при появлении симптомов.

По мнению властей, такая система позволит "заменить общий для всех карантин изоляцией лиц, контактировавших с носителями вируса, и принимать необходимые меры на местном уровне, реагируя на отдельные вспышки".

Великобритания занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных (более 267 тыс. человек) и второе - по числу умерших (около 37,5 тыс. человек).