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В Подмосковье утвердили запрет на продажу алкоголя в маленьких кафе в жилых домах

Проектом закона предлагается установить запрет на розничную продажу алкоголя объектами общественного питания с залом для обслуживания посетителей площадью менее 50 кв. м, расположенными в многоквартирных домах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в третьем чтении закон, предусматривающий запрет на розничную продажу алкогольной продукции объектами общественного питания с залом для обслуживания посетителей площадью менее 50 кв. м, расположенными в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

"Проектом закона предлагается установить, что розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 кв. м", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Как отмечается в материале, в соответствии с федеральным законом продажа алкогольной продукции в общепитах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только при наличии зала обслуживания посетителей площадью не менее 20 кв. м. Воспользовавшись правом, предоставленным федеральным законом, проектом закона Московской области предусматривается введение дополнительного ограничения в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания до 50 кв. м.

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