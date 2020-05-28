В РВИО заявили, что политизация истории войны ведет к обессмысливанию Победы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Попытки переписать историю Второй мировой войны и обвинить СССР в ее развязывании наряду с нацистской Германией имеют цель обессмыслить Победу над фашизмом в глазах современного поколения европейцев, считает начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

"Главную тревогу по поводу ведущейся информационной войны вокруг истории Второй мировой войны вызывает следующее: содержание и характер политизации истории таковы, что кажется, что конечным итогом усилий по ревизии истории войны и Победы Советского Союза над фашизмом станет или уже стало во многих странах Европы обессмысливание этой победы в глазах миллионов людей", - сказал Никифоров в четверг на круглом столе "Современные вызовы и музейные практики по освещению истории Великой Отечественной войны" в рамках Международного фестиваля "Интермузей".

По его словам, граждане европейских государств перестают понимать, за что воевали советские люди и все страны антигитлеровской коалиции, "во имя чего и с кем они воевали, для чего были принесены огромные жертвы во время войны и, наконец, за что судили главарей Третьего рейха в ходе Нюрнбергского трибунала.

Итоги Нюрнберга

По словам Никифорова, резолюция Европарламента от 19 сентября 2019 года, в которой содержатся утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР подписанием пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году и что Советский Союз оккупировал тогда страны Балтии, часть территории Польши и развязал войну с Финляндией, является попыткой отрицания итогов Нюрнбергского трибунала.

"Она [резолюция] по факту является отрицанием трибунала, потому что трибунал, рассматривая вопрос о возникновении войны, совершенно однозначно возложил ответственность за подготовку, планирование и развязывание агрессивной войны, в том числе, против Польши, на руководство Третьего рейха. Трибунал не считал, что война возникла в силу некой ситуации 1939 года, зависящей от некой исторической конъюнктуры", - подчеркнул Никифоров.

Начальник научного отдела РВИО напомнил, что анализ итогов Нюрнбергского трибунала развенчивает попытки оправдать нацистских преступников, которые якобы просто выполняли приказы командования.

"Во время трибунала от имени большинства подсудимых утверждалось, что они руководствовались приказом, поэтому устав и приговор трибунала специально предусматривали, что тот факт, что подсудимый действовал "по распоряжению правительства или приказу начальника, не освобождает его от ответственности". Соответственно, поддержание сегодня на обывательском уровне рассказов, что немецкие солдаты были такими же, как наши, и рассказы "о конфетках для русских детей", - это, по сути, та же самая часть фальсификации истории, в которой отрицается разделение труда внутри фашистской преступной банды и подразумевается, по сути, реабилитация нацистских преступников", - отметил он.

Право на память

Историк отметил, что заявления отдельных политиков о том, что Россия пытается навязать миру свое видение истории войны, являются абсурдными.

"Когда в Европе или Америке говорят или пишут, что Россия хочет навязать некое свое понимание войны, мы понимаем, что это абсурдно. Мы не требуем от румын, датчан, финнов или австрийцев такого же отношения к нашей Великой Отечественной войне, к нашим жертвам и к нашей Победе, потому что их предки вели другую войну. Но требовать от них уважения к нашему праву на собственное прочтение истории войны и великой Победы, уважения к нашей культуре о войне, мы не перестанем, потому что наша культура памяти - это часть нашего национального суверенитета", - сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что предлагаемая поправка в Конституцию РФ о защите исторической правды является сегодня очень важной и актуальной.

"Мы отстаиваем не свое собственное право относиться так, как мы хотим, к героям и подвигам Великой Отечественной войны, а мы по-прежнему защищаем тот набор ценностей, который защищали все участники антифашистского сопротивления, мы защищаем ценности всех тех людей, кто 75-80 лет назад поднялся на борьбу с фашизмом, мы защищаем те ценности, за которые боролись все страны антигитлеровской коалиции, [выступаем] против любых попыток воскресить фашизм сегодня. В этом смысл нашей борьбы за отстаивание исторической правды и борьбы против фальсификации истории", - добавил начальник научного отдела РВИО.