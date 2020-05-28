{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Думе предлагают увеличить до 15 лет срок за вовлечение несовершеннолетних в экстремизм

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжких преступлений, а также преступлений на почве политической, идеологической или расовой вражды может быть увеличен и составить от пяти до 15 лет. Соответствующие поправки в УК РФ подготовили депутаты - члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России (текст есть в распоряжении ТАСС).

Согласно действующей редакции УК РФ, вовлечение несовершеннолетнего путем обмана, обещаний или угроз в преступную группу или в совершение тяжких, особо тяжких преступлений, а также преступлений "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы" наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Авторы законопроекта предлагают установить за это преступление срок лишения свободы от пяти до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Кроме того, указанный в статье перечень преступлений дополняется преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
Кремль оценит опыт передачи губернаторам части полномочий для борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что решение о передаче полномочий не было скоропалительным, ситуация была тщательно проработана
Читать полностью