Кремль оценит опыт передачи губернаторам части полномочий для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Опыт передачи части полномочий главам регионов РФ для борьбы с коронавирусом будет проанализирован, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что перед тем, как президент принял решение о передаче этих полномочий, ситуация была тщательно проработана, проведена "оценка потребности и возможных последствий, это не было скоропалительным решением".

"В целом, сейчас еще рано давать оценку, мы еще находимся в процессе. Но, конечно, этот опыт будет проанализирован, будут даны соответствующие оценки", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что ситуация в регионах РФ "в связи с разными условиями и разной скоростью распространения инфекции как раз и обусловила отдельные полномочия для глав регионов".

Ранее Владимир Путин передал на уровень глав субъектов РФ полномочия по установлению тех или иных ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса. По его словам, ситуация в разных регионах страны различается и именно поэтому субъектам Федерации дана возможность "принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков". Так, у руководителей регионов с учетом ситуации на местах, рекомендаций санитарных врачей есть право по согласованию с правительством РФ ограничивать или временно приостанавливать деятельность предприятий, в том числе и в случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены.