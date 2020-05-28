Исследование: более 80% россиян носят маски в общественных местах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 80% россиян используют маски в общественных местах, говорится в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенное по заказу министерства.

"Подавляющее большинство опрошенных - 83% - надевают маски при выходе из дома. При этом, как демонстрируют результаты исследования, значение этого показателя не зависит ни от материального положения граждан, ни от типа населенного пункта, в котором они проживают", - говорится в сообщении.

При этом больше всего граждан используют средства индивидуальной защиты в общественных местах и на улице Южном и Северокавказском федеральных округах (89% и 90% соответственно).

Около 11% опрошенных не надевали маски при выходе на улицу, а 5% сообщили, что вообще не выходили из дома за последний месяц.

Большинство респондентов приобретают маски в аптеках или получают их на работе. Больше половины опрошенных использовали одноразовые маски, треть носила многоразовые, 9% изготавливали маски самостоятельно.

При этом 37% респондентов вообще не использовали маски в течение предшествующей опросу недели, говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Минпромторг, выпуск медицинских масок в РФ за закончившуюся 22 мая неделю вырос на 63%, до 6,5 млн шт. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 мая 2020 года по заказу Минпромторга России. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.