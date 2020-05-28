Учителям разрешат возглавить пункты сдачи ЕГЭ, где сдают экзамены их ученики

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Учитель школьника, который сдает Единый государственный экзамен (ЕГЭ), сможет стать руководителем пункта, где проводится проверка знаний. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Рособрнадзора.

В пресс-службе сообщили, что Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект совместного приказа об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году.

"Проектом приказа также предусматривается, что при проведении ЕГЭ могут привлекаться в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов (ППЭ), технических специалистов и ассистентов учителя обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ", - говорится в сообщении.

Согласно действующему порядку, не допускается привлекать в качестве руководителей и организаторов пунктов сдачи ЕГЭ учителей обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ.