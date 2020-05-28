Русский музей при соблюдении ограничений сможет принять в 10 раз меньше посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Поток посетителей в Русском музее после возобновления его работы и до снятия всех ограничений, связанных с пандемией, будет примерно в 10 раз меньше обычного. Такие оценки привел на пресс-конференции в четверг генеральный директор Русского музея Владимир Гусев.

"В нормальном режиме через Михайловский дворец проходит около 2 тыс. посетителей. При выполнении всех предписаний, соблюдении социальной дистанции мы сможем пропускать от 80 до 200 человек, то есть на порядок меньше", - сказал Гусев, отметив, что расчеты делались на основе предписаний о необходимости отвести 20 кв. м на человека.

По мнению Гусева, санитарные нормы выполнимы, но это потребует определенных усилий от музея и, скорее всего, вызовет недовольство посетителей.

"Как разметить, скажем, Академический зал и другие из расчета 20 кв. м на человека? С какого расстояния нужно смотреть на "Последний день Помпеи", сколько человек могут на нее одновременно смотреть, можно ли подойти поближе, рассмотреть детали? А если человек захотел рассмотреть картину, которая находится на другой стене? То есть мы лишаем посетителей свободы перемещения, очень трудно задавать эти маршруты", - пояснил директор музея.

По мнению Гусева, "лучше все-таки не торопиться с открытием, а открыть музей после того, как будет разрешено проведение массовых мероприятий". Первым после снятия запрета на прием посетителей, по словам Гусева, в тестовом режиме откроется Михайловский дворец - главное здание музея. Рассматривается также вопрос открытия Летнего и Михайловского садов.

Русский музей, учрежденный в 1895 году, - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Его коллекция включает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI века. Коллекция размещена в зданиях, признанных выдающимися памятниками архитектуры XVIII-XIX вв.: Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке. В состав музейного комплекса также входят Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом Петра I и домик Петра I.