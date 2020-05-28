Роспотребнадзор рекомендует школьникам сдавать ЕГЭ в масках и перчатках

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Рекомендации Роспотребнадзора для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное ношение детьми масок и перчаток, однако ведомство считает эту меру необходимой. Об этом говорится в ответах Роспотребнадзора порталу стопкоронавирус.рф в четверг.

"В них [рекомендациях] не говорится об обязательном использовании масок и перчаток детьми. При плохой переносимости ребенком маски или перчаток их можно будет снять. <...> Тем не менее наша позиция такова, что ношение масок и перчаток в помещениях все-таки необходимо, даже на экзаменах, ведь это действительно помогает предотвратить распространение инфекции", - сообщили в Роспотребнадзоре порталу стопкоронавирус.рф в четверг.

Отмечается, что при низком, приближающемся к нулю или нулевом уровне заболеваемости в регионе использование масок и перчаток не обязательно. Проветривание и минимальное количество детей в помещении снизят риск инфицирования, однако, например, при прохладной погоде и невозможности открыть окна одной социальной дистанции может не хватить.

В ведомстве также напомнили, что в регионах с высоким уровнем заболеваемости необходимо обрабатывать дезинфицирующим средством принесенные из магазина сумки и упаковки продуктов. Фрукты и овощи же необходимо тщательно мыть всегда.