Власти Сингапура назвали новые требования для въезда в страну после открытия границ

СИНГАПУР, 28 мая. /ТАСС/. Власти Сингапура объявили новые требования, которые после открытия границ будут предъявляться к прибывающим в страну иностранцам из стран, попавших в категорию эпидемиологически безопасных. Об этом рассказал в четверг на пресс-конференции министр национального развития Лоуренс Вон.

"Иностранцы перед въездом в Сингапур должны будут сдавать анализы на коронавирус или на антитела, при этом заключение об исследовании должно признаваться нашими экспертами", - отметил глава ведомства. "Через несколько дней после въезда в страну мы можем потребовать проведения повторного анализа", - указал Вон. Между тем "власти не будут требовать от этой категории иностранцев находиться на двухнедельном карантине", - уточнил министр. В настоящее время все прибывающие в республику обязаны находиться в изоляции.

Кроме того, "иностранцы должны установить на телефон приложение TraceTogether", - сказал министр. Пользователь регистрируется в приложении, получив SMS с подтверждением, таким образом ему присваивается уникальный номер. После этого приложение, которое работает через Bluetooth, автоматически будет обмениваться этим номером с другими пользователями, находящимися в радиусе метра. Полученная зашифрованная информация хранится около 2-3 недель. Глава ведомства уточнил, что "в качестве альтернативы иностранцам будет выдавиться специальный браслет, который сможет отслеживать контакты".

Министр отметил, что "Сингапур ведет активные переговоры с отдельными государствами по установлению "зеленых коридоров", которые позволят совершать взаимные деловые поездки". Он не уточнил, с какими именно странами ведутся консультации. Вместе с тем в среду официальные представители Китая сообщили, что Сингапур был включен в список стран, с которыми будет установлен подобный механизм путешествий. Сингапурские власти ранее упоминали, что переговоры также идут с Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея, Японией.

На сегодняшний день возвращаться в республику могут только местные граждане, а также иностранцы, имеющие статус постоянного жителя. При этом практически полностью запрещен въезд даже для постоянно работающих в Сингапуре граждан других стран и членам их семей.

При этом, по словам Вона, местные власти не исключили снятия большинства ограничений во второй половине июня на фоне положительной тенденции по снижению числа инфицированных коронавирусом. Со 2 июня начинается постепенный выход из режима ограничений, который рассчитан на три этапа. Второй этап, начало которого ждут через месяц, предполагает открытие всех магазинов, спортивных клубов, бассейнов, кафе и рестораны смогут принимать посетителей, жителям можно будет ходить в гости. Однако все это можно будет делать "при соблюдении строгих мер, в том числе социальной дистанции, ношении масок и прочее". Библиотеки, музеи, бары, ночные клубы при этом будут по-прежнему закрыты.