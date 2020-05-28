Голосование на выборах губернатора Смоленской области может пройти вне участков

ТАСС, 28 мая. Голосование на выборах губернатора Смоленской области из-за пандемии коронавирусной инфекции может пройти вне избирательных участков, соответствующие поправки в региональное законодательство в окончательном чтении в четверг приняла Смоленская областная Дума. Провести голосование в случае необходимости можно будет на придомовых территориях, спортплощадках, стадионах, сообщила на заседании председатель облизбиркома Олеся Жукова.

"В целях создания условий максимальной защиты наших избирателей, а также всех участников избирательного процесса, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, это могут быть территории такие, как спортивные площадки, где-то - стадионы. Мы будем подходить, в случае необходимости применения данной нормы, в каждом конкретном случае индивидуально на каждом избирательном участке", - сказала Жукова.

Согласно поправкам, внесенным в областной закон о выборах губернатора Смоленской области, голосование также могут организовать на придомовых территориях. Голосование в таком формате проводится в сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня выборов.

Областной закон также дополнен положениями о проведении голосования по почте и в электронном виде. "Регионы, которые изъявляют желание применять такой порядок электронного голосования, самостоятельно создают инфраструктуру и площадку для проведения такого голосования. В Смоленской области инфраструктура не разработана, и разрабатывать ее в планах на предстоящий единый день голосования [задача] не стоит", - отметила Жукова.

В Смоленской области выборы главы региона запланированы на 13 сентября 2020 года, к этой дате истекают полномочия действующего губернатора Алексея Островского. Как сообщалось, 27 мая президент России Владимир Путин на встрече с Алексеем Островским поддержал его планы вновь баллотироваться на пост губернатора.