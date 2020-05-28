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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижегородской области учредили почетный знак за вклад в борьбу с пандемией коронавируса

Почетные знаки смогут получить врачи и волонтеры

ТАСС, 28 мая. Депутаты заксобрания Нижегородской области приняли закон об учреждении в регионе почетного знака губернатора "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области". Такое решение приняли в четверг на сессии, которая прошла в онлайн-формате.

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По словам министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павла Карасева, почетным знаком будут награждать, в том числе медиков и волонтеров. "По оценкам правительства области, количество граждан, которые достойны поощрения наградой, составит порядка 1 тыс. человек", - отметил Карасев.

Ходатайствовать о награждении смогут руководители медицинских, волонтерских и других организаций, материалы будет рассматривать специальная комиссия при правительстве Нижегородской области, решение о награждении будет принимать глава региона. "В настоящее время начата разработка эскиза и положения о почетном знаке. Мы будем привлекать творческие союзы к разработке знака", - добавил министр.

В Нижегородской области, по данным на 28 мая, подтверждено 8963 случая заражения коронавирусной инфекцией, 3260 человек выписаны из больниц после выздоровления, 84 пациента умерли.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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