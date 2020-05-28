В Новгородской области сделают скидочную карту для пенсионеров и малообеспеченных граждан

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая. /ТАСС/. Карта, которая обеспечит пенсионерам и гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации из-за последствий пандемии коронавируса, дополнительную скидку на продукты и необходимые бытовые услуги, будет создана и начнет действовать в Новгородской области в июле. Об этом сообщил на совещании по мерам поддержки населения в четверг губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Мы должны подумать о том, как оказать дополнительную помощь наиболее незащищенным людям, людям пожилого возраста. Я думаю, что настало время подумать о создании региональной скидочной карты, по которой человек из социально незащищенных слоев мог бы получить скидки в новгородских магазинах, предприятиях бытовых услуг и так далее. Поручаю эту работу реализовать, и в июле такая карта должна быть запущена", - сказал Никитин.

Эта карта должна давать людям дополнительную скидку на товары, продукты питания. По словам губернатора, предварительный разговор с новгородскими предприятиями торговли по введению такой скидочной карты у властей региона состоялся, предприятия поддерживают нововведение. "В июле, я рассчитываю, [скидочная карта] будет работать", - добавил Никитин.