Захарова сообщила, что семь школьников из России остались в США переждать пандемию

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Семь российских школьников, обучающихся в США, решили остаться там, чтобы переждать пандемию. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По состоянию на сегодня 50 ребят вернулись из США в Россию, еще пять воспользуются ближайшими рейсами, семь человек предпочли остаться в США, чтобы переждать пандемию там", - сказала она.

"Работа не останавливается, наше посольство и МИД оказывают содействие родителям этих ребят, держим ситуацию на контроле", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 апреля сообщила, что внешнеполитическое ведомство получило сведения о местонахождении большинства российских школьников, которые уехали в США по различным образовательным программам.