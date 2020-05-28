{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава Ростуризма: власти РФ не будут искусственно сдерживать выездной турпоток

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские власти не собираются искусственно сдерживать выездной турпоток из-за пандемии коронавируса, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе онлайн-заседания внутрифракционной группы фракции "Единая Россия".

"Мы искусственно сдерживать поездки наших граждан не будем и не собираемся", - сказала Догузова.

Руководитель Ростуризма отметила, что постоянно находится на связи со своими зарубежными коллегами, и пока никто из них не направлял официальных уведомлений о готовности принимать российских туристов и пояснением, как будет обеспечиваться их безопасность с учетом эпидемиологической обстановки. Как только такие уведомления с конкретными датами и предложениями будут поступать, Ростуризм совместно с уполномоченными ведомствами будет их изучать. 

В больнице в Ростовской области выявили нарушения прав медиков
Им не выплатили стимулирующие надбавки за работу с пациентами с коронавирусом
Читать полностью