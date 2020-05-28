В больнице в Ростовской области выявили нарушения прав медиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области выявила нарушения прав медицинских работников Центральной городской больницы в моногороде Гуково при выплате стимулирующих надбавок за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры по региону.

В четверг на заседании регионального оперштаба губернатор региона Василий Голубев сообщил, что получил обращение от 36 сотрудников больницы, в основном скорой помощи, с жалобами на невыплату положенных денежных надбавок.

"Прокуратура города Гуково проводит проверку исполнения законодательства при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Центральной городской больницы г. Гуково", оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция в соответствии постановлениями правительства РФ. В ходе проверки выявлены нарушения прав медицинских работников, приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокурор города провел встречу с работниками больницы, разъяснил положения указанных постановлений, возможность обращения на горячую линию прокуратуры и на личный прием прокурора. Прокуратура взяла на контроль устранение выявленных нарушений.

По последним данным, в Ростовской области выявлено 4 287 случаев заражения коронавируснйо инфекцией, 1 529 человек выздоровели, 35 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.