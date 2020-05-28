Собянин сообщил, что в Москве не скрывают данные по смертности от коронавируса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Статистические данные по смертности от коронавируса в Москве находятся в открытом доступе и не скрываются властями. Об этом в четверг заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Как хотите, так и считайте, цифры открытые. И скрыть их, на мой взгляд, еще в нашей стране с нашей открытостью, с нашими открытыми данными правительства Москвы, открытыми данными Росстата <...> просто невозможно. Поэтому мы как не скрывали, так и ничего не собираемся скрывать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько правильно осуществляется подсчет случаев летального исхода из-за коронавирусной инфекции в Москве.

Ранее Минздрав России утвердил методические рекомендации по ведению статистики заболеваемости и смертности из-за новой инфекции. В их основу положены принципы, установленные Международной классификацией болезней ВОЗ. Согласно информации, опубликованной в четверг на сайте столичного Департамента здравоохранения, число умерших из-за коронавируса в Москве за апрель, по новым детальным данным властей, может быть скорректировано с 639 до 1 561.